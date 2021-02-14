Россия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 14:00

Сегодня, 14 февраля, в Швеции завершится третий этап Евротура — Шведские игры. В заключительном матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 мск.

Февральская пауза на этап Евротура стала последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также занимает пост наставника СКА. Во время паузы на Евротур Брагин остался работать с клубом, тогда как на турнире в Мальмё российской командой будет руководить главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.

Во втором матче игрового дня сборная Швеции сыграет с командой Финляндии. Начало встречи — в 17:00 мск.