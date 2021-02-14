Россия – Чехия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 14:00
Сегодня, 14 февраля, в Швеции завершится третий этап Евротура — Шведские игры. В заключительном матче на турнире сборная России сыграет с командой Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 мск.
Февральская пауза на этап Евротура стала последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также занимает пост наставника СКА. Во время паузы на Евротур Брагин остался работать с клубом, тогда как на турнире в Мальмё российской командой будет руководить главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.
Во втором матче игрового дня сборная Швеции сыграет с командой Финляндии. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Пытаемся забрать у шведов их лучшие качества». Ларионов – о победе над Швецией
Профессор продолжает прививать России хоккей, где главное – контроль шайбы, хорошее катание и масса голевых моментов.
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