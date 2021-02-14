Деанджело: я не расист, не экстремист и не бунтарь. Просто хочу играть в хоккей

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело, отстранённый от основной команды, поделился мнением о своей репутацией, которая мешает его обмену в другой клуб НХЛ.
«На мой взгляд, я неправильно изображён. Я не расист, не экстремист и не бунтарь. Просто парень, который хочет играть в хоккей. Хочу показать, что я не такой, каким меня считают. Если команда готова рискнуть и взять меня, то помогу им. Буду правильно вести себя в раздевалке и останусь в клубе на долгое время. Думаю, могу помочь многим командам в этой лиге. Я полон надежд и остаюсь на позитиве», — цитирует Деанджело New York Post.
Напомним, после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника. Сейчас Деанджело доступен для обмена в другой клуб НХЛ.
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