Майерс — о победной шайбе в ворота Маркстрёма: наконец-то «Ванкувер» взломал Марки

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Майерс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:1) прокомментировал победный гол в ворота Якоба Маркстрёма.
«Очевидно, что Марки провёл очень хорошие встречи, сумел помочь «Калгари» начать победную серию в матчах с нами. Понравилось, что «Ванкувер» продолжал придерживаться своей игры и не отклонялся от нашей системы. Сегодня мы одержали важную победу, наконец-то взломав Марки», — сказал Майерс после матча.
Маркстрём стал игроком «Калгари» в межсезонье, подписав шестилетний контракт. Якоб стал свободным агентом после неудачных переговоров о продлении контракта с «Ванкувером». Нынешняя встреча «Калгари» и «Ванкувера» стала уже четвёртой в этом сезоне. Первые три матча завершились в пользу «огоньков», а Маркстрём в тех встречах пропустил всего три шайбы.
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