Дадонов: «Оттава» очень долго ждала победы. Сегодня удача повернулась к нам лицом
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1).
«Хорошая победа. Мы ждали её очень долго. Надеюсь, что теперь победы будут случаться куда чаще. Сегодня удача повернулась к нам лицом. В некоторых матчах мы играли хорошо, но не выигрывали. Сегодня всё сложилось в нашу пользу», — цитирует Дадонова официальный сайт НХЛ в русской версии.
Статистика Евгения Дадонова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Российский нападающий «сенаторов» стал автором одной из шайб и был признан третьей звездой матча. Первой звездой встречи стал нападающий Брэди Ткачук, автор победного гола. Вторая звезда – голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк.
Евгений Дадонов стал третьей звездой матча «Виннипег» — «Оттава».
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