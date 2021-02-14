Эллер: «Вашингтон» полностью готов к матчу с «Питтсбургом». Надеюсь, мы сделали выводы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом Пингвинз», который состоится 14 февраля. Начало — в 23:00 мск.
«В нормальных условиях после проигрыша хочется как можно быстрее вернуться на площадку, чтобы исправить ошибки. А ещё нужно очень быстро психологически настроиться на правильную волну. Думаю, у нас получилось. Мне кажется, мы полностью готовы к матчу с «Питтсбургом». Мы заряжены не только потому, что проиграли три матча подряд, но и потому, что помним, что случилось в последней встрече с ними. Надеюсь, мы сделали выводы», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ в русской версии.
7 февраля «Вашингтон» проиграл «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7. Следующие три матча «Кэпиталз» были перенесены на другие даты. Речь идёт об одном матче с «Флайерз» и двух встречах с «Баффало Сэйбрз». Игроки этих команд попали в COVID-протокол, их тренировочные базы были закрыты.
- 14 февраля 2021
-
13:01
-
12:41
-
12:36
-
12:11
-
11:43
-
11:22
-
11:00
-
10:36
-
10:05
-
09:42
-
09:15
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:15
-
08:06
-
07:54
-
07:25
-
07:14
-
07:00
-
06:48
-
06:38
-
06:02
-
05:52
-
05:39
-
02:53
-
02:36
-
01:32
-
01:17
- 13 февраля 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:16
-
23:12
-
22:54
-
22:42