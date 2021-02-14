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Эллер: «Вашингтон» полностью готов к матчу с «Питтсбургом». Надеюсь, мы сделали выводы

Эллер: «Вашингтон» полностью готов к матчу с «Питтсбургом». Надеюсь, мы сделали выводы
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом Пингвинз», который состоится 14 февраля. Начало — в 23:00 мск.

«В нормальных условиях после проигрыша хочется как можно быстрее вернуться на площадку, чтобы исправить ошибки. А ещё нужно очень быстро психологически настроиться на правильную волну. Думаю, у нас получилось. Мне кажется, мы полностью готовы к матчу с «Питтсбургом». Мы заряжены не только потому, что проиграли три матча подряд, но и потому, что помним, что случилось в последней встрече с ними. Надеюсь, мы сделали выводы», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ в русской версии.

7 февраля «Вашингтон» проиграл «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7. Следующие три матча «Кэпиталз» были перенесены на другие даты. Речь идёт об одном матче с «Флайерз» и двух встречах с «Баффало Сэйбрз». Игроки этих команд попали в COVID-протокол, их тренировочные базы были закрыты.

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