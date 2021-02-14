Боунесс: «Даллас» выбрасывает очки на ветер

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 Б).

«Сыграли ли мы достаточно хорошо для победы? Да. Выбрасываем ли мы очки на ветер? Да, выбрасываем. Мы переигрываем соперников и теряем очки, но это должно скорректироваться. Чтобы достичь баланса, нужно, чтобы все выкладывались по полной», — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ в русской версии.

У «Далласа» голы забили Джейсон Дикинсон, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Нападающий Денис Гурьянов провёл на льду 19.30 и не реализовал послематчевый буллит. Российский голкипер Антон Худобин не принимал участия в матче.

В следующих матчах, 16 и 18 февраля, «Каролина» примет «Коламбус и «Флориду» соответственно, а «Даллас» 16 и 17 февраля дома сыграет с «Нэшвилл Предаторз».