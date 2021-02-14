Светлов — о Евротуре: Бутузов блестяще представляет Хабаровск в главной команде страны

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал удачную игру нападающего хабаровской команды Владимира Бутузова за сборную России на третьем этапе Евротура.

«Владимир блестяще представляет Хабаровск в главной команде страны. Его дебют в национальной сборной удался, его козыри — скорость и бросок — сработали, его тройка вела команду за собой. Нужно учитывать, что Шведские игры проводились на европейской площадке, где у Бутузова появилась дополнительная возможность раскатиться и убежать. Впрочем, и на маленьком льду «Платинум Арены» ему комфортно.



Хотел бы поздравить Владимира с таким дебютом, его потенциал просматривался ещё со времен нашей работы в «Адмирале», но в этом сезоне он вышел на новый уровень. Не будем забывать и о двух победах в Казахстане и хабаровских олимпийцев Аликина, Камалова и Полунина. Хоккеисты «Амура» — молодцы», — цитирует Светлова Russia-Hockey.