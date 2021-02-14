Тротц: мне нравится тот факт, что «Айлендерс» просто снова вернулись в седло

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:2).

«Понравилось, как мы смогли прийти в себя. Ваша реакция на неудачи многое говорит о вас как о команде. У нас был отрезок из четырех или пяти матчей, когда что-то шло не так, но мы смогли его преодолеть. Мне нравится тот факт, что мы просто снова вернулись в седло», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (дубль), Джордан Эберле и Мэтью Барзал. Российский вратарь Семён Варламов парировал 28 бросков из 30. Другой вратарь Илья Сорокин на лёд не выходил. У «Бостона» голы забили Брэд Маршан и Патрис Бержерон.