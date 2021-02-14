Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией, в воротах сыграет Аскаров

Сегодня, 14 февраля, сборная России в Мальмё проведёт третий матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Чехии. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Аскаров (Тарасов);

Кирсанов — Зборовский, Чехович — Соркин — Жафяров;

Чистяков — Пыленков, Чибриков — Бардаков — Подколзин;

Мисюль — Минулин, Бутузов — Красковский — Коваленко;

Мухамадуллин, Кравцов, Грошев — Моисеев — Рубцов.

Шведские игры проходят в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрыше Кубка Гагарина.