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Леонид Комаров провёл лучший матч в сезоне НХЛ, во второй раз пройдя через драфт отказов

Леонид Комаров провёл лучший матч в сезоне НХЛ, во второй раз пройдя через драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счётом 4:2 обыграл «Бостон Брюинз».

Форвард «Айлендерс» Леонид Комаров набрал первые очки в сезоне НХЛ. 34-летний нападающий отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Недавно стало известно, что американский клуб во второй раз за сезон выставил финского форварда на драфт отказов, откуда хоккеиста никто не забрал.

Это 1300-я победа генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло за карьеру в НХЛ. 78-летний генменеджер «Айлендерс» — третий функционер в истории НХЛ, кому покорился этот рубеж. Рекорд принадлежит генменеджеру «Нэшвилл Предаторз» Дэвиду Пойлу (1421). Второе место занимает Глен Саттер (1319).

78-летний Ламорелло — третий генменеджер в истории, выигравший 1300 матчей в НХЛ
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