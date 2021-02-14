М. Третьяк: смысл обращать внимание на хейтеров? Я Третьяк, мне нести этот крест

Голкипер «Сочи» и олимпийской сборной России Максим Третьяк, являющийся внуком трёхкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка рассказал об отношении к негативным комментариям в социальных сетях.
«Недавно закрыл «Инстаграм». Мне что-то неприятное написали. Подумал, что лучше закрыть «Инстаграм». А потом даже забыл об этом. Бывает, какие-то ноунеймы атакуют. И зачем они мне нужны? Пусть лучше мои фото смотрят те, кто этого реально хочет.
Обо мне можете писать всё что угодно. Я к этому отношусь спокойно, и мне всё равно. Но главное, чтобы не затрагивали мою семью и близких. Я эти комментарии толком не читаю, а просто удаляю. А что на негатив обращать внимание? Я сам знаю, что плохо, а что хорошо. И какой смысл обращать внимание на хейтеров? Ну, написал болельщик, ну, высказался. Такая жизнь у всех спортсменов. Иногда даже не баню. Посмотрел краем глаза, посмеялся и забыл. Думаю, многим публичным людям иногда пишут всякую ерунду. От этого никуда не деться.
Сложилась бы моя карьера легче, если бы не фамилия? На это можно смотреть по-разному. Один Бог знает, как бы все сложилось, будь я Ивановым. Это философский вопрос, и тут я не готов делать выводы. Все это фантазии. Есть только здесь и сейчас. Я Третьяк, мне надо нести этот крест, строить карьеру, не обращать внимания на недоброжелателей и помогать своей команде одерживать победы», — цитирует Третьяка сайт «Матч ТВ».
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