Владелец «Ванкувера»: Хёгландер и Подколзин – важная часть нашего будущего

Владелец «Ванкувер Кэнакс» Франческо Аквилини поддержал генерального менеджера команды Джима Беннинга и главного тренера Трэвиса Грина на фоне последних неудач команды.
«Последний год был уникальным для всех. Изменения в составе, очень мало тренировочных сборов, нет предсезонной подготовки и всего несколько тренировочных дней в лагере. Требуется время, чтобы новые игроки вписались в команду и новый состав утвердился как на льду, так и за его пределами.
Конечно, я разочарован нашим неудачным стартом, но мы не собираемся паниковать. В последних матчах мы выглядели лучше. Верю, мы продолжим прогрессировать. Наши фанаты – страстные и хорошо знающие игру. У них есть полное право на самовыражение. Но когда СМИ начинают подливать масла в огонь, выдавая всяческие слухи и дезинформацию за факты, мне пора высказаться.
Вопреки тому что вы, возможно, читали или слышали, мы придерживаемся того пути, по которому идем – двигаться вперёд, опираясь на ядро молодых талантов. Этот путь не всегда бывает прямым. Нет простых решений, только терпение и упорный труд. Хёгландер оказался отличным выбором, как и Бёзер, и Петтерссон, и Хьюз. Похоже, он будет важной частью нашего будущего. Считаем, что в этот список войдёт и Подколзин. Полностью доверяю Джиму, Трэвису и нашему штабу. У меня нет планов вносить изменения», – написал Аквилини в «Твиттере».
- 14 февраля 2021
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