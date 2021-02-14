Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур

Сборная России одержала победу над командой Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча завершилась со счётом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

По два очка в составе победителей набрали Василий Подколзин (1+1), Никита Чибриков (1+1), Захар Бардаков (1+1), Даниил Мисюль (1+1), Владимир Бутузов (1+1) и Николай Коваленко (1+1). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 32 броска.

Это девятая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур.

Февральская пауза на этап Евротура стала последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.