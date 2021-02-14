Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур
Сборная России одержала победу над командой Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура — Шведские хоккейные игры. Встреча завершилась со счётом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
По два очка в составе победителей набрали Василий Подколзин (1+1), Никита Чибриков (1+1), Захар Бардаков (1+1), Даниил Мисюль (1+1), Владимир Бутузов (1+1) и Николай Коваленко (1+1). Голкипер сборной России Ярослав Аскаров отразил 32 броска.
Это девятая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур.
Февральская пауза на этап Евротура стала последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
14 февраля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Россия
Окончен
7 : 4
Чехия
1:0 Бардаков (Чибриков, Кирсанов) – 07:29' (5x5) 1:1 Шпачек (Ленц, Седлак) – 16:18' (5x5) 1:2 Флек (Смейкал) – 29:24' (5x5) 1:3 Клок (Шпачек) – 30:57' (5x5) 2:3 Красковский (Коваленко) – 37:04' (5x4) 3:3 Коваленко (Мисюль) – 48:34' (5x5) 4:3 Мисюль (Подколзин, Бутузов) – 52:58' (5x5) 5:3 Подколзин – 54:11' (5x5) 6:3 Бутузов – 57:26' (en) 7:3 Чибриков (Бардаков) – 57:46' (5x5) 7:4 Томашек – 59:05' (бул)
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