Ларионов: третий период с Чехией показал, что у команды большой характер и большой резерв

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал результат матча Евротура со сборной Чехии (7:4).

«Повлиял ли гол Красковского в концовке второй двадцатиминутки на игру сборной России или в перерыве вы внесли серьёзны коррективы? Важно было забить, так как уходить на третий период при счёте 1:3 в решающем матче не очень хотелось. В перерыве было сказано, что 20 минут игрового времени – это большой отрезок. Мы напомнили, что чехи могут здорово сыграть в обороне и создать опасности на контратаках. Нами были внесены коррективы. Нельзя форсировать события, нужно играть терпеливо, в пас, исключить игру в одиночку.

Как отреагировала команда? Парни всё восприняли правильно. Все наши голы в третьем периоде говорят о том, что у команды большой характер и большой резерв. По сути, мы только собрались, не играли месяц, но тем не менее ребята действовали здорово и смогли победить», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.