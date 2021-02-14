Назаров – о победе России: все критики и хомячки с айфонами приуныли, поджав хвосты

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу сборной России над Чехией (7:4) на третьем этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.
«Поздравляю всех болельщиков, которые искренне переживали за сборную России, болели за неё, всячески поддерживали. Знаю, что в нашей стране миллионы поклонников хоккея. С удовольствием посмотрел за играми нашей команды на Шведских играх, сегодняшний третий период с чехами сыгран по советским лекалам: мощь в атаке, командная игра в пас, полное доминирование над соперником.
Российская команда одержала уже девять побед подряд. Удалось выиграть все три этапа Евротура, досрочно одержана победа и на самом турнире. Увы, есть люди, которые умеют только критиковать нашу сборную, её тренерский штаб, руководство ФХР. Как только приходят победы – эти люди сразу куда-то пропадают. Все критики и хомячки с айфонами приуныли, поджав хвосты.
Я уже говорил, что в Федерации хоккея России взяли на себя большую ответственность, когда отправляли молодых игроков на Кубок Карьяла, доверяли парням. Без доверия не бывает побед, в чём мы сейчас в очередной убедились. С финского этапа Евротура прошло уже много времени, а сборная России продолжает побеждать. Значит, мы двигаемся в правильном направлении», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 14 февраля 2021
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