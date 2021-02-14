Ротенберг: выиграли у Чехии благодаря русской смекалке. Этим мы отличаемся от других наций

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России в заключительном матче третьего этапа Евротура с Чехией (7:4).
«Мы настраивались только на победу, чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно — это залог успеха. Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры.
Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций — у нас есть наша русская смекалка», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Это девятая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур.
- 14 февраля 2021
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