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Ротенберг: выиграли у Чехии благодаря русской смекалке. Этим мы отличаемся от других наций

Ротенберг: выиграли у Чехии благодаря русской смекалке. Этим мы отличаемся от других наций
Хоккей / Евротур 0
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России в заключительном матче третьего этапа Евротура с Чехией (7:4).

«Мы настраивались только на победу, чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно — это залог успеха. Опять не пропустили в меньшинстве. Игру удалось перевернуть благодаря правильным решениям тренерского штаба и управлению матчем по ходу игры.

Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций — у нас есть наша русская смекалка», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Это девятая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур.

Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур
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