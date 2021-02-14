Брагин: всегда говорил, что в России есть таланты. Просто нужно развивать их

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу национальной команды над Чехией (7:4) на третьем этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.

«Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя. Довольны результатом. Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом — надо всё проанализировать, а потом принимать решение.

Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и ещё когда работал в молодёжной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их.

Взаимодействие с Игорем Ларионовым? Не подсказывал ему, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там», — приводит слова Брагина ТАСС.