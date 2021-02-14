Экс-вратарь «Локомотива» Александр Судницин продолжит карьеру в Швеции

Российский голкипер Александр Судницин заключил контракт с «Оскарсхамном», сообщает официальный сайт шведской команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
В межсезонье 33-летний голкипер подписал двусторонний контракт с челябинским «Трактором», но за главную команду системы он не провёл ни одного официального матча. В 12 матчах за «Челмет» он одержал 3 победы.
В минувшем сезоне Судницин играл за «Авангард». В омском клубе он провёл всего девять матчей, в которых одержал две победы при проценте отражённых бросков 92,7 и коэффициенте надёжности 2,21. 14 ноября 2019 года Александр получил тяжёлую травму в матче с «Северсталью» и выбыл из строя до конца сезона.
Ранее в КХЛ он также выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и ярославский «Локомотив»
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