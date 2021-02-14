«Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» выставил нападающего Алекса Гальченюка на драфт отказов, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Гальченюк пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Оттава Сенаторз». «Ураганы» также получили нападающего Седрика Пакетта. В обратном направлении последовал форвард Райан Дзингел.

27-летний Гальченюк принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. 27-летний Пакетт сыграл девять матчей, забросив одну шайбу при коэффициенте полезности «–8».

Также, сегодня, 14 февраля, на драфт отказов были выставлены: Пол Байрон («Монреаль Канадиенс»), Пер Линдхольм, Дэнни Декейсер и Габриэль Карлссон (все — «Коламбус Блю Джекетс»).