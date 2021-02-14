«Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» выставил нападающего Алекса Гальченюка на драфт отказов, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Гальченюк пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Оттава Сенаторз». «Ураганы» также получили нападающего Седрика Пакетта. В обратном направлении последовал форвард Райан Дзингел.
27-летний Гальченюк принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. 27-летний Пакетт сыграл девять матчей, забросив одну шайбу при коэффициенте полезности «–8».
Также, сегодня, 14 февраля, на драфт отказов были выставлены: Пол Байрон («Монреаль Канадиенс»), Пер Линдхольм, Дэнни Декейсер и Габриэль Карлссон (все — «Коламбус Блю Джекетс»).
- 14 февраля 2021
-
21:02
-
20:52
-
20:19
-
19:45
-
19:27
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:25
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:18
-
17:16
-
16:26
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:37
-
14:00
-
13:36
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:36
-
12:11
-
11:43
-
11:22
-
11:00
-
10:36
-
10:05
-
09:42
-
09:15
-
09:00
-
08:46