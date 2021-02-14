Воробьёв: всегда обидно, когда серия прерывается, но так бывает

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:5).
«Начало было такое, средненькое. Игровой практики долго не было. Потом ребята довольно прилично сыграли. Сделали многое, кроме завершения. Серии прерываются, но так бывает. Сегодня было иначе, чем в Хельсинки? Это была другая игра. Если смотреть по шайбам, проценту реализации, скажу, что мы второй-третий период по-другому действовали. Сегодня много у них вытащил вратарь, который много не играл, свеженький вышел.
Что с Мозякиным? Он готовится к плей-офф по своей программе. Отсутствие игровой практики сегодня сказалось? В первом периоде минут 10-12. Финальный пас был, но он был неточен в завершении. Последний раз проигрывали Западу в ноябре? Всегда обидно, когда серия прерывается. Говорить о том, что было – мы болели, набирали форму. Зачем это надо? Была хорошая серия, десять побед в основное время – прошу заметить. Когда вернётся Земчёнок? Он работает по своей программе, надеемся, что в следующих матчах после поездки сыграет», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.
- 14 февраля 2021
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