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Третьяк: главным тренером на ЧМ-2021 будет Брагин. Они с Ларионовым работают в связке

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: главным тренером на ЧМ-2021 будет Брагин. Они с Ларионовым работают в связке
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что на чемпионате мира руководить сборной России будет Валерий Брагин.

«Главным на чемпионате мира ясно кто будет у нас – (Валерий) Брагин. Он главный тренер. Они с Ларионовым работают в связке. Не надо думать, что Брагин не принимает участия в определении состава, в разработке. Нет, всё взаимосвязано, у нас всё время круглый стол, обмен опытом. Брагин у нас главный тренер», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ постановил лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.

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