Третьяк: главным тренером на ЧМ-2021 будет Брагин. Они с Ларионовым работают в связке
Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что на чемпионате мира руководить сборной России будет Валерий Брагин.
«Главным на чемпионате мира ясно кто будет у нас – (Валерий) Брагин. Он главный тренер. Они с Ларионовым работают в связке. Не надо думать, что Брагин не принимает участия в определении состава, в разработке. Нет, всё взаимосвязано, у нас всё время круглый стол, обмен опытом. Брагин у нас главный тренер», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».
Напомним, что совет Международной федерации хоккея 2 февраля принял решение провести все матчи ближайшего турнира в Латвии. Изначально встречи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ постановил лишить столицу Беларуси права на проведение части турнира.
Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
21:47
- 13 февраля 2021
-
19:00
-
13:28
- 9 февраля 2021
-
22:40
- 8 февраля 2021
-
15:41
-
15:27
- 7 февраля 2021
-
10:00
- 5 февраля 2021
-
20:35
-
20:23
-
13:08
- 3 февраля 2021
-
21:31
-
18:40
-
16:27
-
11:20
- 2 февраля 2021
-
20:30
-
19:45
-
19:12
-
18:49
-
18:30
-
18:15
- 1 февраля 2021
-
13:20
- 31 января 2021
-
22:08
- 28 января 2021
-
16:44
-
14:00
- 27 января 2021
-
20:07
-
17:42
- 26 января 2021
-
22:57
-
22:09
-
19:00
- 25 января 2021
-
17:21
-
15:20
-
13:00
- 24 января 2021
-
23:31
- 23 января 2021
-
14:37
- 22 января 2021
-
16:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам