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НХЛ представила превью матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

НХЛ представила превью матча «Питтсбург» — «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере» представила превью матча регулярного чемпионата между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».

«Особой любви между «Кэпиталз» и «Пингвинз» нет и быть не может. Не самый ли это лучший способ отпраздновать День святого Валентина?» — говорится в сообщении лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

«Вашингтон», набрав 15 очков в 12 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, «Питтсбург» (13 очков) — пятое. Серия поражений столичного клуба составляет три матча.

Матч «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Начало встречи — в 23:00 мск.

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