Илья Самсонов пропустил пять шайб в матче АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата АХЛ «Херши Бирс» принимал «Лихай Вэлли Фантомс». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.

Российский вратарь «Херши» Илья Самсонов отразил 24 броска и 29 и потерпел поражение в первом матче после излечения от коронавируса. Россиянин впервые сыграл за фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» с сезона-2018/19.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.