Евгений Кузнецов забросил шайбу в первом матче после возвращения в состав «Вашингтона»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, счёт — 1:1.

Шайбу в составе «столичных» на 6-й минуте первого периода в большинстве забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Джастин Шульц и Ларс Эллер. Эта шайба стала для 28-летнего форварда 2-й в сезоне. Россиянин проводит свой первый матч после излечения от коронавируса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.