Стивен Стэмкос выведен «Тампой» из протокола COVID-19 и может сыграть «Флоридой»

31-летний канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос выведен клубом из списка отстранённых игроков по протоколу COVID-19. Об этом сообщает журналист Джош Ричардс в «Твиттере».

Если не будет выявлено никаких иных проблем со здоровьем у звёздного форварда, то он сможет принять участие в ближайшей игре регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз», которая запланирована в ночь с понедельника на вторник, 16 февраля (начало – 03:00 мск).

В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+6». Ранее он пропускал матч с «Флоридой» из-за травмы. Напомним, что большую часть минувшего сезона Стэмкос пропустил как раз из-за многочисленных повреждений.