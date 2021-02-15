Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джо Торнтон восстановился после травмы и готов сыграть с «Оттавой»

Джо Торнтон восстановился после травмы и готов сыграть с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон вернулся в состав канадской команды, информирует официальный сайт НХЛ. Хоккеист примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз», который состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 3:00 мск.

«Неудачная травма, но сейчас я себя хорошо чувствую и очень жду завтрашнюю игру. Я подобрал соответствующие щитки, попробовал вести силовую борьбу, сначала в лёгкой форме, а затем наращивая обороты. Сейчас всё в порядке, никаких ограничений нет», — приводит слова Торнтона пресс-служба НХЛ.

Напомним, форвард пропустил десять игр, сломав ребро 20 января в третьем периоде матча с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3), попав под силовой приём Джоша Арчибальда у борта.

Неудача на старте. Семь российских игроков, проваливших начало сезона НХЛ
Они бы хотели забыть начало чемпионата как страшный сон.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021