Джо Торнтон восстановился после травмы и готов сыграть с «Оттавой»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон вернулся в состав канадской команды, информирует официальный сайт НХЛ. Хоккеист примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттава Сенаторз», который состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 3:00 мск.

«Неудачная травма, но сейчас я себя хорошо чувствую и очень жду завтрашнюю игру. Я подобрал соответствующие щитки, попробовал вести силовую борьбу, сначала в лёгкой форме, а затем наращивая обороты. Сейчас всё в порядке, никаких ограничений нет», — приводит слова Торнтона пресс-служба НХЛ.

Напомним, форвард пропустил десять игр, сломав ребро 20 января в третьем периоде матча с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3), попав под силовой приём Джоша Арчибальда у борта.