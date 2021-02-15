Бадюков: Самонов доказал, что способен помогать сборной в условиях огромного давления

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал победу национальной команды над Чехией (7:4) на третьем этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.

«Сыгранные связки сыграли определённую роль в успехах России на этом турнире, но я бы её не преувеличивал. Хоккеисты из Ярославля в своем клубе не играют в одном звене, хотя в чем-то им было легче выступать в сборной, так как в «Локомотиве» они тренируются и выступают по одной системе. Есть Жафяров и Чехович, которые в одной тройке играют в «Торпедо», но в матче с Чехией они как раз выглядели не очень ярко. В большей степени по последней игре я бы выделил молодёжное звено — Чибриков–Бардаков–Подколзин. Они много сделали, особенно в первом периоде, а Чибриков вообще здорово дебютировал в сборной.

Аскаров сыграл не так ярко, как Самонов днём ранее, но, пожалуй, лишь вторая пропущенная шайба может быть на совести Ярослава. В остальном я бы всё равно отметил его с хорошей стороны, хотя очень непросто проявить себя на фоне Александра, который провел фантастический матч со Швецией и вообще уже стабильно приносит победы сборной — как на этом турнире, так и в декабре на Кубке Первого канала. Самонов продолжает прибавлять и уже не первый раз доказывает, что способен помогать команде в условиях огромного давления.

Сейчас трудно рассуждать о том, будет ли у кого-то из этого состава шанс поехать на чемпионат мира. Всё под вопросом не только из-за того, что мы не знаем, кто из НХЛ сможет быть задействован в сборной в мае. Сейчас надо понять, кто может пробиться в национальную команду на чешский этап Евротура. И здесь очень много ответов даст скорый плей-офф КХЛ, но из тех, кто заслужил вызова туда по итогам шведского этапа, я бы выделил Жафярова с Чеховичем, Пыленкова, Бутузова и Красковского с Коваленко», — приводят слова Бадюкова «Известия».