Бекстрём: «Вашингтону» нужно лучше играть в обороне, мы совершаем одни и те же ошибки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6).

«Я думаю, что в целом мы пытаемся играть жёстко и делаем правильные вещи. При этом мне кажется, что мы совершаем одни и те же ошибки снова и снова. Нам забивают простые голы. Это область, в которой мы должны стать лучше. Зона защиты, вот где решается игра», — приводит слова Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз (пустые ворота) и Сидни Кросби (в пустые ворота). У «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём.

Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал «Вашингтон» в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. У обоих клубов по 15 очков в 13 играх – они делят 4-ю и 5-ю позиции.