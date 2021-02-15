Врана — о 3:6 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» не имеет права давать таким матчам ускользать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6).
«Очень неприятно, в укороченном сезоне имеет значение каждое очко. Есть ощущение, что мы не имеем права давать таким матчам ускользать. Хорошо, что у нас завтра тренировка, мы поработаем над некоторыми вещами и многое проясним. Уверен, что мы будем более подготовлены к следующему матчу», — приводит слова Враны пресс-служба НХЛ.
В составе победителей отличились Брайан Раст (дубль), Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз (пустые ворота) и Сидни Кросби (пустые ворота). У «Вашингтона» — Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём.
Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал «Вашингтон» в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. У обоих клубов по 15 очков в 13 играх – они делят 4-ю и 5-ю позиции.
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