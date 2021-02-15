Кожевников: на Шведских играх мы увидели, что наш хоккей по-прежнему эффективен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России на третьем этапе Евротура — Шведские хоккейные игры.

«Сегодня у Ларионова большой авторитет в нашем хоккее. На мой взгляд, было бы правильно, если бы он, как главный тренер страны по молодёжи, взял своих выпускников под личный контроль, курировал их. Вместе с прессой, которая тоже влиятельна и способна будущее нашего хоккея поддержать.

О чём конкретно речь? Возьмите того же Коваленко. Отправляя его в четвёртое звено, «Локомотив», по сути, выдавливает перспективного форварда за океан. Что там же недавно произошло с не менее способным Григорием Денисенко, который уже год без большого хоккея и затерялся где-то в системе «Флориды». И как это происходит с другим героем Шведских игр защитником Даниилом Мисюлем, играющим в этом сезоне за «Локомотив» лишь по девять минут. Хотя два года назад у Квартальнова Мисюль играл почти в два раза больше даже в плей-офф.

Пока только 12 игр со средним временем в семь минут провёл за СКА Чибриков, ему тоже нужно больше доверять. Ну и нужно внимательно смотреть, что будет в плей-офф с Грицюком и Чинаховым в «Авангарде», здесь тоже есть беспокойство.

Так вот Ларионов через СМИ способен воздействовать на тренеров, политика которых не способствует развитию отечественного хоккея, отрезвлять их. Нет вопросов, канадец Боб Хартли ставит простоватый, но системный хоккей в «Авангарде» — как и белорус Андрей Скабелка в «Локомотиве». Но пусть даже в этом стиле игровое время получают перспективные россияне, а не легионеры!

Скажу честно, всем было бы лучше, если бы тренерские места в ведущих клубах КХЛ занимали специалисты, которые стремятся играть в традиционный российский хоккей. Посмотрите, как раскрылись в Нижнем у Дэйва Немировски Жафяров и Чехович или на какой уровень в Хабаровске у Сергея Светлова вышел Бутузов.

На Шведских играх мы увидели, что наш хоккей по-прежнему эффективен, хотя уровень соперничества там был выше, чем, например, на Кубке Карьялы. Надо беречь свой стиль, делать его современным, развивать», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.