Лавиолетт — о серии поражений: «Вашингтон» должен вернуть ситуацию в правильное русло

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:6).
«Когда вы проигрываете четыре раза подряд, всегда возникает беспокойство. Мы здесь для того, чтобы побеждать в хоккейных матчах. Поэтому мы должны вернуть ситуацию в правильное русло. Да, беспокойство возникает всегда, даже если ты проиграл один матч.
Конечно, есть вещи, которые мы можем делать лучше. Мы должны надёжнее играть перед своими воротами, чего в матче с «Питтсбургом» не случилось. Соперник играл здорово в нашей зоне, растаскивая в стороны наших игроков. Забили в большинстве, через четыре минуты забили ещё один. И вот счёт из 2:2 превратился в 2:4. Да, какие-то вещи мы должны улучшить, и это в первую очередь касается защиты», – приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
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