Ланкинен: в полуфинале ЧМ-2019 ко мне подъехал Кучеров и сказал, что я ничтожество

Финский журналист Пааво Нурми недавно опубликовал книгу «За маской», где рассказывает интересные истории с участием хоккейных голкиперов своей страны. Автор приводит интересные воспоминания голкипера Кевина Ланкинена, который стал героем ЧМ-2019, приведя свою сборную к золотым медалям.

«Полуфинал и финал ЧМ-2019 были лучшими матчами, которые я играл в своей карьере. Горжусь тем, что показал свой лучший хоккей в самый важный момент. Играл в режиме потока, был более сосредоточен, чем когда бы то ни было. В полуфинале с Россией, когда мы выигрывали со счётом 1:0, во время рекламной паузы меня пытался вывести из себя Никита Кучеров. Я прокатывался у нашей скамейки, чтобы не потерять тонус. Кучеров подъехал и с сильным акцентом сказал, что я ничтожество. К счастью, мне было очень легко проигнорировать этот комментарий.

Моих усилий было достаточно, чтобы наша команда смогла стать чемпионом мира. Меня никогда не выбирали на драфте НХЛ, я не играл ни на юниорском, ни на молодёжном чемпионатах мира. Но теперь я чемпион мира, у меня контракт с «Чикаго». Сделаю всё возможно, чтобы моя карьера в НХЛ была успешной. Я знаю, что в хоккее ничего не даётся просто так», — говорит Ланкинен в книге.

Полуфинал ЧМ-2019 сборная Финляндии выиграла у сборной России со счётом 1:0, а в финале финны обыграли Канаду (3:1). В нынешнем сезоне Ланкинен является основным голкипером «Чикаго Блэкхоукс» (11 матчей, 92,5% отражённых бросков, 2,49 гола за игру).