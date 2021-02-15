Iltalehti: Малкин свернулся калачиком и мало помогал партнёрам по звену

Обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен критически оценил игру нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в недавнем матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).
«Каспери Капанен, которого в этом сезоне обменяли из «Торонто» в «Питтсбург», должен был играть с Сидни Кросби, но он добирался до этой цели лишь пару раз с начала регулярного чемпионата. В воскресенье в матче против «Вашингтона» он снова играл в тройке Евгения Малкина и Джейсона Цукера. У Капанена есть большое желание играть и проявлять себя, но Малкин мало помог и ему, и Цукеру. Он просто свернулся калачиком, не имея возможности нормально делиться шайбой с партнёрами по звену, хотя те старательно предлагали сыграть вместе. Малкин отметился автоголом, проиграв эпизод Никласу Бекстрёму, который забрал шайбу у слабого россиянина и отправил её в ворота «Питтсбурга», — отметил Ялонен.
Добавим, что первое звено «Питтсбурга» составили центр Сидни Кросби, по краям с которым действовали Джейк Гюнцель и Брайан Раст.
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