Iltalehti: Малкин свернулся калачиком и мало помогал партнёрам по звену

Обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен критически оценил игру нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в недавнем матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

«Каспери Капанен, которого в этом сезоне обменяли из «Торонто» в «Питтсбург», должен был играть с Сидни Кросби, но он добирался до этой цели лишь пару раз с начала регулярного чемпионата. В воскресенье в матче против «Вашингтона» он снова играл в тройке Евгения Малкина и Джейсона Цукера. У Капанена есть большое желание играть и проявлять себя, но Малкин мало помог и ему, и Цукеру. Он просто свернулся калачиком, не имея возможности нормально делиться шайбой с партнёрами по звену, хотя те старательно предлагали сыграть вместе. Малкин отметился автоголом, проиграв эпизод Никласу Бекстрёму, который забрал шайбу у слабого россиянина и отправил её в ворота «Питтсбурга», — отметил Ялонен.

Добавим, что первое звено «Питтсбурга» составили центр Сидни Кросби, по краям с которым действовали Джейк Гюнцель и Брайан Раст.