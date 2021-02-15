Бадюков: ждать от Малкина, что он вдруг начнёт рвать и метать, не стоит

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков оценил игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я думаю, что Малкин хоккеист такого плана, который какой-то работоспособностью и отточенностью движений никогда не выделялся. Малкин — это всё-таки креативный человек и игрок, который проявляет лучшие качества в самый нужный момент. Поэтому он лидер и один из лучших игроков Национальной хоккейной лиги последних сезонов. Он выделяется умением оказаться в нужный момент в нужном месте. Опять же об этом говорит его последняя заброшенная шайба, когда он сравнял счёт (12 февраля в матче с «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»). У него просто такой стиль: он много рискует, старается побольше действовать индивидуально. Да, об игре Малкина в обороне все прекрасно знают, в этом аспекте у него есть определённые проблемы.

Ждать от Малкина, что он вдруг начнёт рвать, метать и играть по-другому, не стоит. А в ответственные моменты в атаке он подтащит.

Обмен Малкина? Я думаю, что в этом сезоне ничего подобного не произойдёт. После смены руководства произошёл некий всплеск в игре команды, и на Евгения это тоже подействовало. Любая смена руководящего состава клуба, конечно же, влияет на игроков. Если уж будет стоять вопрос об обмене, то в первую очередь нужно понять, какая команда будет готова его взять с таким контрактом по ходу сезона. Это большой вопрос. А для «Питтсбурга» Малкин, как ни крути, одна из афиш. Да и результаты у команды сейчас не такие плачевные, как многим кажется», — приводит слова Бадюкова Sport24.