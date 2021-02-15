Каменский — о слухах об уходе Брагина: это просто болтовня, нет никаких оснований

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слухи о возможном уходе Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России.

«Брагин занят сейчас в СКА, на носу плей-офф. В его отсутствие набирается опыта Ларионов. И это прекрасно, что у нас есть такие уважаемые тренеры.

Мне кажется, что сейчас нет никаких оснований говорить о возможном уходе Брагина с поста рулевого, и то, что появилось в интернете, – просто болтовня. Судить о работе тренеров и принимать какие-то кардинальные решения можно, только опираясь на результат», — приводит слова Каменского «Команда России».

Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур. Февральская пауза на этап Евротура стала последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.