Каменский — о слухах об уходе Брагина: это просто болтовня, нет никаких оснований

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слухи о возможном уходе Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России.
«Брагин занят сейчас в СКА, на носу плей-офф. В его отсутствие набирается опыта Ларионов. И это прекрасно, что у нас есть такие уважаемые тренеры.
Мне кажется, что сейчас нет никаких оснований говорить о возможном уходе Брагина с поста рулевого, и то, что появилось в интернете, – просто болтовня. Судить о работе тренеров и принимать какие-то кардинальные решения можно, только опираясь на результат», — приводит слова Каменского «Команда России».
Сборная России стала победителем Шведских хоккейных игр и досрочно выиграла Евротур. Февральская пауза на этап Евротура стала последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
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