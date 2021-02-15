Галиев: с рижским «Динамо» нужно будет сыграть в свой хоккей с самого начала игры

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев высказался в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 15 февраля. Начало – в 20:00 мск.

«Доволен, что вернулся в строй. Давно не играл, очень соскучился по игре. Чувствую себя нормально. Работал с командой во время паузы, но тренировки тренировками, а игра – это уже другое. Может быть, будет немного тяжеловато, но войду в игру, и будет всё нормально.

Что могу сказать о сопернике? Мы проиграли «Динамо» дома в прошлом очном матче, это самое главное. Сегодня нужно будет сыграть в свой хоккей с самого начала игры. Нам надо действовать активно, без потерь, и чтобы большинство хорошо работало.

В чём сильные стороны рижской команды? Хорошая команда, им нечего терять. Можно сказать, они играют без давления. Сейчас они подключают много молодых игроков. Думаю, у них много желания проявить себя, они хотят воспользоваться своими шансами», — приводит слова Галиева пресс-служба клуба.