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Главный тренер «Торонто»: я недооценил способности Торнтона

Главный тренер «Торонто»: я недооценил способности Торнтона
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о нападающем «кленовых листьев» Джо Торнтоне.

«У него с Мэттьюзом и Марнером получалось многое из того, на что я рассчитывал. Мастерство Джо, его умение обращаться с шайбой приносит большую пользу ребятам. К тому же он играет близко к воротам в чужой зоне. Это тоже помогает им. И я недооценил способность Джо отбирать шайбу. Несколько раз он преследовал соперника и за счёт длинных рук возвращал нам шайбу. Он часто заставляет соперника терять шайбу, что позволяет Митчу и Остону проводить контратаки», — приводит слова Кифа пресс-служба НХЛ на русском языке.

Напомним, форвард пропустил 10 матчей, сломав ребро 20 января в третьем периоде встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (1:3), попав под силовой приём Джоша Арчибальда у борта.

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