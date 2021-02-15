М. Третьяк и Шмелёв попали в заявку «Сочи» на выездной матч

Сегодня, 15 февраля, ХК «Сочи» отправился на одноматчевый выезд в Мытищи, где 16 февраля сыграет с «Куньлунем», сообщается на официальном сайте команды.



В поездку тренерский штаб взял 25 хоккеистов.



Вратари: Максим Третьяк, Иван Кульбаков, Алексей Красиков.



Защитники: Юрий Александров, Давид Рундблад, Иван Мищенко, Владислав Валенцов, Рафаэль Батыршин, Даниил Мироманов, Олег Погоришный, Никита Седов.



Нападающие: Дмитрий Колготин, Герман Рубцов, Дмитрий Константинов (командирован из ХК «Капитан» — клуба—партнёра «Сочи» в МХЛ), Ансель Галимов, Ере Карьялайнен, Никита Точицкий, Василий Глотов, Игорь Руденков, Амир Гараев, Владислав Курбатов, Данила Квартальнов, Никита Феоктистов, Кирилл Петьков, Сергей Шмелёв.



Форвард Иван Володин помещён в список травмированных и команде на этом выезде не поможет.