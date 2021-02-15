Игрок сборной Финляндии сдал положительный тест на COVID-19, вся команда — на карантине
Один хоккеист сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус после завершения третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.
Болезнь у заразившегося игрока протекает бессимптомно. Вся команда уйдёт на карантин, длительность которого определят местные органы здравоохранения.
Игроки сборной Чехии находились на том же самолёте, что и игроки финской национальной команды, но среди них не обнаружилось ни одного положительного теста.
Напомним, сборная России в заключительном матче третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, с Чехией одержала победу со счётом 7:4. Таким образом, российская команда заняла первое место в Мальмё и досрочно выиграла Евротур.
Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию, одержав восьмую победу на Евротуре подряд
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:47
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:32
-
16:02
-
15:46
-
15:29
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:47
-
13:25
-
13:00
-
12:39
-
12:13
-
11:34
-
11:27
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
08:53
-
08:33
-
05:50
-
03:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам