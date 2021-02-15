Игрок сборной Финляндии сдал положительный тест на COVID-19, вся команда — на карантине

Один хоккеист сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус после завершения третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.



Болезнь у заразившегося игрока протекает бессимптомно. Вся команда уйдёт на карантин, длительность которого определят местные органы здравоохранения.



Игроки сборной Чехии находились на том же самолёте, что и игроки финской национальной команды, но среди них не обнаружилось ни одного положительного теста.

Напомним, сборная России в заключительном матче третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, с Чехией одержала победу со счётом 7:4. Таким образом, российская команда заняла первое место в Мальмё и досрочно выиграла Евротур.