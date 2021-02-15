Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игрок сборной Финляндии сдал положительный тест на COVID-19, вся команда — на карантине

Игрок сборной Финляндии сдал положительный тест на COVID-19, вся команда — на карантине
Хоккей / Евротур 0

Один хоккеист сборной Финляндии сдал положительный тест на коронавирус после завершения третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.

Болезнь у заразившегося игрока протекает бессимптомно. Вся команда уйдёт на карантин, длительность которого определят местные органы здравоохранения.

Игроки сборной Чехии находились на том же самолёте, что и игроки финской национальной команды, но среди них не обнаружилось ни одного положительного теста.

Напомним, сборная России в заключительном матче третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, с Чехией одержала победу со счётом 7:4. Таким образом, российская команда заняла первое место в Мальмё и досрочно выиграла Евротур.

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию, одержав восьмую победу на Евротуре подряд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021