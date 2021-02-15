«Нью-Джерси» вернул Михаила Мальцева из АХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев вернулся в состав «дьяволов», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Он будет в запасе «Дэвилз» на ближайшие матчи.

В субботу, 13 февраля, «Нью-Джерси» отправил нападающего Михаила Мальцева в фарм-клуб — «Бинхэмптон Дэвилз». В ночь с 13 на 14 февраля форвард принял участие в матче команды с «Ютика Кометс». Россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу, однако это не помогло: «Бинхэмптон» потерпел поражение в серии буллитов со счётом 5:6.

В этом сезоне 22-летний форвард дебютировал в НХЛ. Он принял участие в одном матче Национальной хоккейной лиги. Мальцев успел отметиться одним броском, двумя силовыми приёмами, тремя выигранными вбрасываниями из семи, а также 10 минутами и 20 секундами игрового времени.