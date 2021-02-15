Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Алекс Гальченюк прошёл процедуру драфта отказов. Ни один клуб не забрал права на 27-летнего американца, сообщает журналист Sportsnet Крис Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Кроме него, процедуру прошли Пол Байрон («Монреаль Канадиенс»), Пер Линдхольм («Бостон Брюинз»), Дэнни Декейсер («Детройт Ред Уингз») и Габриэль Карлссон («Коламбус Блю Джекетс»).
Напомним, Гальченюк пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Оттава Сенаторз». «Ураганы» также получили нападающего Седрика Пакетта. В обратном направлении последовал форвард Райан Дзингел.
27-летний Гальченюк принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. 27-летний Пакетт сыграл девять матчей, забросив одну шайбу при коэффициенте полезности «–8».
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