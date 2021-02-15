Панарин занимался по индивидуальной программе на тренировке «Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занимался по индивидуальной программе на последней тренировке команды, сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в «Твиттере».

Тем не менее его участие в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» остаётся под вопросом.

Напомним, нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля. Российский форвард сыграл в третьем периоде всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.



Хоккеист пропустил следующую встречу, с «Бостоном», прошедшую в ночь с 12 на 13 февраля по московскому времени.