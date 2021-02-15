Аткинсон, Флёри и Раст — лучшие хоккеисты прошедшей недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели, сообщается на официальном сайте лиги.



Третьей звездой назван нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст, в двух матчах забросивший три шайбы и отдавший две результативные передачи. Форвард оформил дубль во встрече с «Вашингтон Кэпиталз».



Второй звездой стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, одержавший три победы в четырёх матчах при одном шат-ауте.



Первой звездой признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, в трёх встречах регулярного чемпионата забросивший три шайбы и отдавший четыре результативные передачи. Кроме того, Кэм установил клубный рекорд по заброшенным при игре в меньшинстве шайбам, превзойдя достижение канадского нападающего Рика Нэша (14).

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