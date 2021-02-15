СКА-Нева с Аскаровым и Чибриковым проиграла «Динамо» МО и почти потеряла шансы на плей-офф

СКА-Нева потерпела поражение в предпоследнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Динамо» из Твери со счётом 1:4.
Игроки СКА-Невы: голкипер Ярослав Аскаров и нападающий Никита Чибриков — провели встречу на следующий день после матча за сборную России на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх.
Аскаров отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Кроме того, на его счету отбитый буллит. Чибриков не отметился результативными действиями, а также не реализовал штрафной бросок.
Таким образом, «Динамо» МО квалифицировалось в плей-офф. СКА-Нева за один тур до конца регулярного чемпионата отстаёт от зоны плей-офф на два очка. Единственная команда, которую команда может обогнать, — «Ростов». Если ростовчане в последнем туре уступят ЦСК ВВС, а СКА-Нева обыграет «Звезду», то за счёт личных встреч (6:1, 1:0) в плей-офф выйдет именно санкт-петербургская команда. Если СКА-Нева проиграет или «Ростов» наберёт хотя бы одно очко, то фарм-клуб СКА не попадёт в весеннюю стадию ВХЛ.
- 15 февраля 2021
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