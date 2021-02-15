Квартальнов: здорово, что «Ак Барс» доиграл матч с рижским «Динамо» без нервотрёпки

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).

«Мы довольны победой, хотя минусов тоже было достаточно. Пропустили сразу в меньшинстве, хорошо, что забили потом. Знаете, Рига – молодая дерзкая команда, в этом году у нас с ними не получалось. Они были свежие, заряженные, менялись, накладывали смены, мы сегодня с этими вещами запаздывали. Но здорово, что забили голы и в конце доиграли без нервотрёпки.

Игра Артёма Галимова? Он неплохо смотрелся. У него было много моментов и в каких-то он должен был забивать – были шансики. Но, опять же, так получилось, что Найджел Доус пока вылетел. Но Артём неплохо смотрелся, звено три гола забило. Думаю, он там достойно сыграл», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.