Квартальнов: здорово, что «Ак Барс» доиграл матч с рижским «Динамо» без нервотрёпки

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).
«Мы довольны победой, хотя минусов тоже было достаточно. Пропустили сразу в меньшинстве, хорошо, что забили потом. Знаете, Рига – молодая дерзкая команда, в этом году у нас с ними не получалось. Они были свежие, заряженные, менялись, накладывали смены, мы сегодня с этими вещами запаздывали. Но здорово, что забили голы и в конце доиграли без нервотрёпки.
Игра Артёма Галимова? Он неплохо смотрелся. У него было много моментов и в каких-то он должен был забивать – были шансики. Но, опять же, так получилось, что Найджел Доус пока вылетел. Но Артём неплохо смотрелся, звено три гола забило. Думаю, он там достойно сыграл», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
- 15 февраля 2021
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