Скудра: проигрывать всегда неприятно, но благодарен ребятам за самоотдачу и качество игры

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4).
«Проигрывать всегда неприятно, но хочу поблагодарить своих ребят за то, как мы провели матч против такой команды, играя в быстрый хоккей. Было много хороших комбинаций, забили красивые голы — сделали то, что мы стараемся тренировать, насколько нам это позволяет ситуация. Стараемся давать молодым ребятам возможность показать себя, и заодно пытаемся понять, кто из себя что представляет, и на что мы можем надеяться в будущем. Большое спасибо ребятам за самоотдачу и качество игры», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Ак Барс» в Уфе — с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 18 февраля.
- 15 февраля 2021
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