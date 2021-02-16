Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

Россиянин записал в свой актив 2 гола и сделал 2 результативные передачи в трёх матчах НХЛ.

Второй звездой недели признали голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова. В трёх играх НХЛ у него две победы и одно поражение. Третья звезда – нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов. Забив гол в матче с «Эдмонтон Ойлерз» россиянин прервал семиматчевую безголевую серию.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.