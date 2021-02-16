Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.
Россиянин записал в свой актив 2 гола и сделал 2 результативные передачи в трёх матчах НХЛ.
Второй звездой недели признали голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова. В трёх играх НХЛ у него две победы и одно поражение. Третья звезда – нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов. Забив гол в матче с «Эдмонтон Ойлерз» россиянин прервал семиматчевую безголевую серию.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
«Мы живём в мире Барби!». «Сент-Луис» восхищается Барбашёвым и ждёт возвращения Тарасенко
Барбашёв набрал 2 очка и помог победить. А Тарасенко вышел на тренировку, воодушевив партнёров.
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