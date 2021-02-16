НХЛ объявила о переносе матча «Даллас» — «Нэшвилл» из-за экстремальных погодных условий

Национальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз».

Сообщается, решение о переносе матча связано с экстремальными погодными условиями, которые привели к значительным отключениям электроэнергии в районе Далласа. Несмотря на то, что оба клуба и официальные лица находятся в Далласе, лига приняла решение о переносе встречи. Новая дата матча будет озвучена позже.

Матч между «Далласом» и «Нэшвиллом» должен был пройти сегодня, 16 февраля.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.