Александр Волков забил во втором матче подряд за «Тампу»

В эти минуты в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Флориды». В составе гостей дублем отличился Энтони Дюклер и ещё по разу забивали Джонатан Юбердо, Оуэн Типпетт и Александр Барков.

За «Тампу» по шайбе в свой актив записали Стивен Стэмкос и российский нападающий Александр Волков. Для россиянина эта шайба стала второй в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 2 результативные передачи. Отметим, Волков забил во втором матче подряд.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.