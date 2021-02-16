Александр Волков забил во втором матче подряд за «Тампу»

В эти минуты в Тампе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Флориды». В составе гостей дублем отличился Энтони Дюклер и ещё по разу забивали Джонатан Юбердо, Оуэн Типпетт и Александр Барков.
За «Тампу» по шайбе в свой актив записали Стивен Стэмкос и российский нападающий Александр Волков. Для россиянина эта шайба стала второй в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 2 результативные передачи. Отметим, Волков забил во втором матче подряд.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
- 16 февраля 2021
-
04:37
-
04:20
-
04:08
-
03:11
-
02:31
- 15 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
22:43
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
21:21
-
21:15
-
20:46
-
20:24
-
19:55
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:47
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:32
-
16:02
-
15:46
-
15:29
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:47