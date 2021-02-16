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«Айлендерс» обыграл «Баффало». У Варламова 20 сейвов

«Айлендерс» обыграл «Баффало». У Варламова 20 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон. Автор единственной заброшенной шайбы «Баффало» — Виктор Олофссон.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков по воротам из 21.

Для «островитян» это 4-я победа в последних 5 встречах, а «Баффало» провёл первую игру за последние 16 дней по причине заболевания в результате заражения коронавирусом игроков команды.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 17 очков в 14 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (10) – последнее, 8-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Бейли, Барзал) – 16:37' (5x5)   0:2 Пажо (Ледди, Мейфилд) – 18:21' (5x5)   1:2 Олофссон (Далин, Райнхарт) – 21:40' (5x4)   1:3 Нельсон (Бейли, Вальстрём) – 29:49' (5x4)
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