«Айлендерс» обыграл «Баффало». У Варламова 20 сейвов

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон. Автор единственной заброшенной шайбы «Баффало» — Виктор Олофссон.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков по воротам из 21.
Для «островитян» это 4-я победа в последних 5 встречах, а «Баффало» провёл первую игру за последние 16 дней по причине заболевания в результате заражения коронавирусом игроков команды.
«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 17 очков в 14 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (10) – последнее, 8-е место.
- 16 февраля 2021
-
06:00
-
05:47
-
05:45
-
05:32
-
05:17
-
04:37
-
04:20
-
04:08
-
03:11
-
02:31
- 15 февраля 2021
-
23:56
-
23:37
-
22:43
-
22:31
-
21:59
-
21:40
-
21:21
-
21:15
-
20:46
-
20:24
-
19:55
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
18:55
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:47
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:32
-
16:02
-
15:46