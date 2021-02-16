«Айлендерс» обыграл «Баффало». У Варламова 20 сейвов

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон. Автор единственной заброшенной шайбы «Баффало» — Виктор Олофссон.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков по воротам из 21.

Для «островитян» это 4-я победа в последних 5 встречах, а «Баффало» провёл первую игру за последние 16 дней по причине заболевания в результате заражения коронавирусом игроков команды.

«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 17 очков в 14 играх, занимает 3-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Баффало Сэйбрз» (10) – последнее, 8-е место.